Η 53χρονη καταγγέλει ότι της έριξαν καυστικό υγρό κατά την διάρκεια βιοψίας σκληροατροφικού λειχήνα, στην οποία υποβλήθηκε στο δημόσιο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη.

Μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης υπέβαλε μία 53χρονη, η οποία καταγγέλλει πως υπέστη εγκαύματα β' βαθμού στα γενετικά της όργανα και τους γλουτούς, κατά τη διάρκεια ειδικής γυναικολογικής εξέτασης.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε βιοψία σκληροατροφικού λειχήνα στο δημόσιο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη. Η εξέταση έγινε τον περασμένο Μάρτιο και σύμφωνα με την καταγγελία της, το προσωπικό της έριξε καυστικό υγρό.

Στη μήνυσή της η 53χρονη στρέφεται κατά του θεράποντος γιατρού και κατά παντός υπευθύνου, κατηγορώντας τους για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της έκθεσης σε κίνδυνο.

Η μαρτυρία της 53χρονης

«Στις 5 Μαρτίου πήγα στο νοσοκομείο και γύρω στις 9:30 το πρωί μπήκα στο εξιλαστήριο, για να ξεκινήσουμε τη βιοψία. Ήταν ο γιατρός και οι δύο νοσηλεύτριες και μια ειδικευόμενη. Αφού μίλησαν μεταξύ τους για το πώς θα το ξεκινήσουν, κάποια στιγμή αισθάνθηκα σαν να μου χύθηκε μια κατσαρόλα με βραστό νερό πάνω μου. Σηκώθηκα ουρλιάζοντας από τον πόνο και το κάψιμο και δεν μπορούσα να ανασάνω, δεν μπορούσα ούτε καν να μιλήσω και τους είδα να με κοιτάζουν, με ρώτησαν τι έπαθα και τους είπα ότι κάηκα και πως πονάω. Μου είπαν να καθίσω ένα λεπτό λίγο να συνέλθω και μετά θα μου έριχναν φυσιολογικό ορό», αναφέρει χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Συνέχισε λέγοντας πως όταν σηκώθηκε είδε τον γιατρό να κρατάει ένα βαμβάκι αλλά όπως είπε «δεν μου το ρίξανε με το βαμβάκι, μάλλον μου ρίξανε όλο το μπουκάλι». Η παθούσα υποστήριξε ότι στη συνέχεια δεν έγινε κάποια ενέργεια από την πλευρά των γιατρών, παρόλο που η ίδια δήλωνε πως πονάει και πως καίγεται.

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Παρά το γεγονός πως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό την καθησύχασαν ξεκινώντας πλύσεις με φυσιολογικό ορό και τοποθετώντας κρέμα, «το κάψιμο και ο πόνος έγιναν εντονότερα, ενώ όλη η περιοχή ήταν κόκκινη και πρησμένη έως και τους γλουτούς. Μου είπαν ότι έκανα αλλεργική αντίδραση και με ρωτούσαν συνεχώς αν έχω κάποια αλλεργία στο ξίδι, γιατί μάλλον το διάλυμα που μου ρίξανε περιείχε και ξίδι, έτσι μου είπαν», είπε η 53χρονη.

Σύμφωνα με την ίδια, το ιατρικό προσωπικό θεώρησε ότι υπέστη αλλεργικό σοκ και της έδωσαν αγωγή, ενώ νοσηλεύθηκε τα επόμενα 24ωρα στην γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου. Εξετάστηκε από ιατροδικαστή, με την ιδιότητα πραγματογνώμονα, ενώ εν συνεχεία την παρακολούθησε πλαστικός χειρουργός από άλλο νοσοκομείο όπου απευθύνθηκε.

Όταν επέτρεψε στο σπίτι, κατά την ίδια, αποφάσισε να προχωρήσει σε μήνυση, ενώ υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι έπαθε έγκαυμα δευτέρου βαθμού.

Για την διαδικασία της αποκατάστασής της η 53χρονη ανέφερε ότι εξελίχθηκε πολύ δύσκολα. «Είχα πολύ πόνο, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, να καθίσω, ούτε να ξαπλώσω» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για βιοποριστικούς λόγους αναγκάστηκε στο μεταξύ να επιστρέψει στη δουλειά της.

Ο δικηγόρος της, Νίκος Διαλυνάς, δήλωσε στην εφημερίδα «Μακεδονία» πως, εάν διαπιστωθεί ότι το νοσοκομείο δεν διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό, θα κινηθεί νομικά και κατά του διοικητή του νοσοκομείου, καταγγέλλοντάς τον για παράβαση καθήκοντος.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/Μακεδονία