Η θερμοκρασία θα σημειώσει σήμερα μικρή άνοδο, ενώ δεν θα λείψουν και οι καταιγίδες στα δυτικά.

Συνέχεια θα έχουμε σήμερα Παρασκευή στις βροχές και τις καταιγίδες, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου, μάλιστα, θα επηρεαστούν η Δυτική Στερεά, η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία και η Δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά ορεινά θα σχηματιστούν ομίχλες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία, τέλος, θα σημειώσει άνοδο: Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 27 με 29 τοπικά, στα ανατολικά τους 30 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.