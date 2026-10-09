Ακόμη μία ημέρα γιορτής σήμερα. Ποια ονόματα γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Δικαίων Αβραάμ και Λωτ.

Την ονομαστική τους εορτή έχουν τα εξής ονόματα:

Αβραάμ, Αβραμία

Λωτ, Λοτ

Ο Άγιος Αβραάμ

Ο Αβραάμ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης και θεωρείται πρότυπο πίστης και αφοσίωσης στον Θεό. Σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ να εγκαταλείψει την πατρίδα του και να κατευθυνθεί στη γη που θα του υποδείκνυε.

Ο Αβραάμ υπάκουσε στην εντολή του Θεού και, σύμφωνα με την παράδοση, έλαβε την υπόσχεση ότι θα γίνει γενάρχης ενός μεγάλου έθνους. Η ιστορία του συνδέεται με σημαντικά γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης και με την έννοια της βαθιάς πίστης και εμπιστοσύνης στον Θεό.

Ο Δίκαιος Λωτ

Ο Λωτ ήταν ανιψιός του Αβραάμ και αναφέρεται επίσης στην Παλαιά Διαθήκη. Η βιβλική αφήγηση τον συνδέει ιδιαίτερα με τα γεγονότα της καταστροφής των πόλεων των Σοδόμων και των Γομόρρων.

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Σύμφωνα με τη Γένεση, ο Λωτ σώθηκε μαζί με την οικογένειά του, όταν οι πόλεις καταστράφηκαν. Η διήγηση αναφέρει ότι έλαβε την εντολή να φύγει και να μην κοιτάξει πίσω, ωστόσο η γυναίκα του παραβίασε την εντολή και μετατράπηκε σε στήλη άλατος.