Η 37χρονη συνελήφθη μετά την επίθεση στην 23χρονη, στη Χαλκίδα.

Μια 37χρονη επιτέθηκε στη σύντροφο του πρώην συζύγου της στη Χαλκίδα και φέρεται μεταξύ άλλων να της έκοψε τα μαλλιά με φαλτσέτα.

Περίπου στις 21:30 το βράδυ της Τρίτης, η 37χρονη πήγε στο σπίτι της 23χρονης συντρόφου του πρώην συζύγου της. Εκεί, διαπληκτίστηκαν και πιάστηκαν στα χέρια. Η 37χρονη φέρεται να τραυμάτισε στα δάχτυλα του αριστερού χεριού της την 23χρονη με φαλτσέτα, ενώ την τράβηξε από τα μαλλιά και της χτύπησε το κεφάλι στο πάτωμα.

Επίσης, έκοψε τμήμα των μαλλιών της 23χρονης με τη φαλτσέτα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ. Φεύγοντας, η 37χρονη άρπαξε το κινητό τηλέφωνο της 23χρονης.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν την 37χρονη, η οποία σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

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