Συνεχίζονται απόψε οι κληρώσεις του Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται απόψε (6/10) και το χρηματικό έπαθλο για την πρώτη κατηγορία είναι τουλάχιστον 1,2 εκατ. ευρώ, έπειτα από τα τέσσερα διαδοχικά τζακ ποτ.

Επίσης, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα πάρουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση. Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: