Την Τετάρτη η καλοκαιρία θα διατηρηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πότε αλλάζει ξανά ο καιρός.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη, με αρκετή ηλιοφάνεια και τοπικές ομίχλες, κυρίως τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι θα εμφανιστούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν στο Ιόνιο, ενώ προς το βράδυ θα αρχίσουν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της επόμενης μεταβολής. Αιτία είναι ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί προς τη βόρεια Ιταλία, με την κυκλοφορία να επηρεάζει και τη δική της μας χώρα, πρώτα από τα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή: Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 24 με 26, τοπικά στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου