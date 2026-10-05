Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού - Πότε θα επιστρέψουν οι βροχές, τι θα γίνει με τη θερμοκρασία.

Ενόσω η Κρήτη προσπαθεί να συνέλθει από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας με τις βροχές που έπληξαν ακατάπαυστα για ένα πενθήμερο από άκρη σε άκρη όλο το νησί, στη νέα του πρόγνωση ο Δημήτρης Ζιακόπουλος βλέπει στροφή του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και νέο γύρο βροχοπτώσεων από την Πέμπτη.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στο ιστολόγιο του «το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρές βροχές τ»ων τελευταίων ημερών στην Κρήτη και δευτερευόντως στα Δωδεκάνησα βρίσκεται ήδη στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση του καιρού σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα, ο καιρός περνά σε φάση πρόσκαιρης βελτίωσης ωστόσο η καλοκαιρία δεν αναμένεται να διατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Η Τρίτη θα κυλήσει με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, ενώ η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη νοτιοανατολική Ευρώπη ευνοεί την επικράτηση βορείων ανέμων. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν κατά τόπους τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, η νύχτα θα παραμείνει σχετικά ψυχρή στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας. Η ξαστεριά και η άπνοια αναμένεται να ευνοήσουν την πτώση των ελάχιστων θερμοκρασιών.

Τετάρτη με περισσότερες νεφώσεις

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά, ενώ η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Ωστόσο, η εικόνα του καιρού αρχίζει να αλλάζει προς το δεύτερο μισό της εβδομάδας.

Νέος γύρος βροχών από τα δυτικά

Η στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς αναμένεται να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιστροφή των βροχοπτώσεων. Οι πιθανότητες για βροχές αυξάνονται αρχικά στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν το Σάββατο και κεντρικές περιοχές της χώρας, καθώς και τη Μακεδονία. Βέβαια όπως σημειώνει ο κ. Ζιακόπουλος η ένταση και η χωροχρονική κατανομή των βροχών θα ξεκαθαρίσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς η προγνωστική εικόνα εξακολουθεί να παρουσιάζει στοιχεία αβεβαιότητας.

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Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Το βαρομετρικό χαμηλό που προκάλεσε τις ισχυρές βροχές των τελευταίων ημερών στην Κρήτη και δευτερευόντως στα Δωδεκάνησα βρίσκεται ήδη στην Α. Μεσόγειο, με αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση του καιρού σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ΝΑ Ευρώπη θα είναι ευνοϊκή για να επικρατήσουν στη χώρα μας άνεμοι του βόρειου τομέα με ένταση ως τα 6 μποφόρ (Αιγαίο - Δωδεκάνησα) και η θερμοκρασία στη διάρκεια της ημέρας θα σημειώσει άνοδο (μέγιστες τιμές 25 με 27 βαθμοί). Επισημαίνεται, πάντως, ότι στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας οι ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας θα είναι σχετικά χαμηλές λόγω της νυχτερινής ξαστεριάς και της άπνοιας που θα επικρατήσουν εκεί.

Την Τετάρτη (7/10), προβλέπονται αραιές νεφώσεις που αργότερα στη ΒΔ Ελλάδα θα πυκνώσουν. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, με τη στροφή των ανέμων σε ΝΔ, αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχών στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Σάββατο στις κεντρικές περιοχές της χώρας και τη Μακεδονία. Περισσότερα για την ένταση και τη χωροχρονική κατανομή των βροχών σε επόμενες αναρτήσεις.