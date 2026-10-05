Είναι η πρώτη φορά που γίνεται πανελλήνια απεργία στον κλάδο, με τους αλιείς να προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξουν παρεμβάσεις «το επάγγελμα θα πεθάνει».

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους δηλώνουν οι αλιείς σε όλη τη χώρα κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Ήδη για πέμπτη μέρα, από την 1η Οκτωβρίου, τα ψαράδικα παραμένουν παραταγμένα στον Θερμαϊκό Κόλπο, στην Παλαιά Παραλία Θεσσαλονίκης ενώ το πρωί οι αλιείς της Αττικής γέμισαν το λιμάνι του Πειραιά με ψαρότρατες και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πύλης Ε1 του λιμανιού, καθώς συνεχίζεται η πανελλαδική απεργία διαμαρτυρίας για το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Ο κλάδος των αλιέων προαναγγέλλει περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Παράκτιων Αλιέων Ελλάδας και Αλιευτικού Τουρισμού, Μάνθος Παγώνης, μιλώντας στο ΑΠΕ δήλωσε πως έχει ήδη πραγματοποιηθεί αποκλεισμός στην ιχθυόσκαλα του Πειραιά, ενώ το βράδυ αναμένεται νέα κινητοποίηση στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου.

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Στις κινητοποιήσεις αναμένεται να συμμετάσχουν και αλιείς από νησιωτικές περιοχές, προετοιμάζοντας αντίστοιχες παρεμβάσεις. Βασικό αίτημα του κλάδου είναι η μείωση του κόστους του ναυτικού πετρελαίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν οι αλιείς, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ζητούν μέτρα για τη στήριξη και τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας.

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Στα προβλήματα που θέτουν περιλαμβάνονται ακόμη οι ζημιές στα αλιευτικά δίχτυα από δελφίνια, καθώς και οι επιπτώσεις που προκαλεί η παρουσία φυτοπλαγκτόν.

Αποφάσεις εντός της ημέρας

Εντός της ημέρας οι αλιείς αναμένεται να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους ενώ η παρέμβαση στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας θα συνεχιστεί και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. «Θα εμποδίσουμε τη διακίνηση εισαγόμενων αλιευμάτων, ό,τι και να γίνει», επέμεινε ο κ. Τσιπούρας. Όπως λένε οι αλιείς, περίπου το 90% των εισαγόμενων ψαριών που φτάνουν στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας προέρχεται από την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

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Κατεψυγμένα τα αλιεύματα που διατίθενται στην αγορά

«Εδώ και πέντε μέρες δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά, τώρα δεν θα υπάρχουν ούτε και εισαγωγής» είπε ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλιέων Νέας Κρήνης-Καλαμαριάς και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας, Δημήτρης Τσιπούρας, στο ΑΠΕ.

Σημείωσε πως τα αλιεύματα που διατίθενται αυτή την περίοδο στην ελληνική αγορά είναι στην πλειονότητά τους κατεψυγμένα.

Αποκλεισμοί στην ιχθυόσκαλα

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αλιείς στη Νέα Μηχανιώνα, απέκλεισαν την είσοδο στην Ιχθυόσκαλα, εμποδίζοντας τη διέλευση τεσσάρων φορτηγών που μετέφεραν ψάρια από την Τουρκία με προορισμό την ελληνική αγορά.

Τρία από τα φορτηγά, σύμφωνα με τον κ. Τσιπούρα, προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη και ένα για την Καβάλα, ενώ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «με τη δράση μας κανένα δεν ξεφόρτωσε».

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Οι αλιείς που είχαν συγκεντρωθεί έστησαν μπλόκο στον δρόμο που οδηγεί στις εγκαταστάσεις, της ιχθυόσκαλας τοποθετώντας παλέτες και ανάβοντας μικρή εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα τα φορτηγά να παραμείνουν ακινητοποιημένα και τα φορτία να μην διακινηθούν.

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«Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες, οι οποίες δοκιμάζονται όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω για παράδειγμα ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας, εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μία πρόσθετη οικονομική βοήθεια» δήλωσε κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Λιθουανό ομόλογό του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Κικίλιας: Το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μου

Σε συνέντευξή του στο Open ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αλιέων λέγοντας πως «Οι αλιείς, καταλαβαίνετε ότι δοκιμάζονται λόγω της αύξησης κόστους στο ναυτιλιακό καύσιμο και βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, ενεργειακής κρίσης, πληθωρισμού και δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα».

Πρόσθεσε πως «τους στηρίζουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους, ωστόσο το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά μου, καθότι, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αρμοδιότητα ανήκει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και ήδη διαπραγματεύεται μαζί τους ουΥφυπουργός, κ. Καββαθάς, με τον κύριο Σχοινά. Και μαζί με το συναρμόδιο υπουργείο Οικονομικών, προσπαθούν να βρουν μια λύση για το οικονομικό σκέλος».

Διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία «είναι εδώ για να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε. Αυτή είναι η δουλειά μιας κυβέρνησης η οποία έχει κοινωνικό και πατριωτικό πρόσημο. Για αυτό και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, με δική μου εντολή, και ο Α’ Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, ο Αντιναύαρχος Λ.Σ. κύριος Κιάμος, τους δέχτηκαν και παρέλαβαν το υπόμνημά τους, το οποίο θα διαβιβάσουμε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο υπουργείο Οικονομικών και φυσικά, στην κυβέρνηση».

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε ακόμα πως «δεν είδα ποτέ σε όλους αυτούς τους κύκλους των κρίσεων, από το 2019 μέχρι σήμερα, την ελληνική κυβέρνηση να μη βοηθά και να μη στηρίζει τους πολίτες. Αντιθέτως, σε κάθε κρίση, από την πανδημία μέχρι τώρα, σπεύσαμε και στηρίξαμε στο μέτρο του δυνατού, γιατί προφανώς δεν θέλουμε να φτάσουμε δημοσιονομικά “στα πέτρινα χρόνια”, να τα τινάξουμε όλα στον αέρα και να την πληρώσει η χώρα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλες τις κοινωνικές ομάδες και όλες τις επαγγελματικές ομάδες».

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