Βασικό τους αίτημα είναι το φθηνότερο πετρέλαιο.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς που βρίσκονται με τα σκάφη τους στην Παλαιά Παραλία Θεσσαλονίκης από την περασμένη Πέμπτη. Σήμερα το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Λεωφόρου Νίκης για είκοσι λεπτά περίπου, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους.

Όπως αναφέρουν οι αλιείς, βασικό τους αίτημα είναι το φθηνότερο πετρέλαιο καθώς το κόστος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα θέτουν ζητήματα που αφορούν τις ζημιές στα δίχτυα από δελφίνια και τα προβλήματα που προκαλεί η παρουσία φυτοπλαγκτόν.