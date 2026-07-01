Ήπιο καλοκαιρινό σκηνικό μέχρι και τις 15 Ιουλίου βλέπει ο Μαρουσάκης.

Οι επόμενες ημέρες για τη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open,Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα χαρακτηρίζονται και από έντονα κύματα αστάθειας -μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες- και προς το Σαββατοκύριακο σημαντική ενίσχυση των μελτεμιών, με αποτέλεσμα να πέσει η θερμοκρασία αλλά να αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αυτός ο τύπος καιρού φαίνεται οτι θα κυριαρχήσει για τις επόμενες αρκετές ημέρες και επομένως η χώρα θα παραμείνει προστατευμένη από τα ισχυρά θερμά κύματα που θα κατευθύνονται προς τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Εμείς θα έχουμε ήπια ζεστό καιρό ενώ από την άλλη πλευρά δεν θα λείπει η αστάθεια και τα μελτέμια. Θα φθάσουμε με αυτόν τον καιρό περίπου μέχρι και τα μέσα του Ιουλίου.

Δεν φαίνεται μέχρι και τις 15 ιουλίου να έχουμε κάποιο ισχυρό κυμα καύσωνα.

Και η σημερινή ημέρα θα συνοδεύεται από αρκετή ζέστη αλλά και καταιγίδες. Αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες το απόγευμα θα δούμε καταιγιδοφόρα νέφη προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα, όπως επίσης και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου και θα εκδηλωθούν μπόρες και ισχυρά τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πιθανόν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από έντονους κεραυνούς. Μπορεί οι άνεμοι μέσα στην ημέρα να μην προβληματίζουν, όμως όταν εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα αλλάζουν απότομα διευθύνσεις και ενισχύονται, τα γνωστά δηλαδή μπουρίνια για παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Οι άνεμοι θα φθάνουν σήμερα ακόμη και τα 6 μποφόρ. Ο άνεμος δεν θα είναι τόσο δροσερός, γίνεται πιο θερμός με αποτέλεσμα να σπρώχνει τον υδράργυρο προς πιο υψηλές τιμές, κυρίως όμως για ανατολικές και νότιες εκτάσεις της ηπειρωτικής χώρας.

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Η θερμοκρασία σήμερα θα φθάσει έως και 38 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό του ηπειρωτικού κορμού αλλά και στο εσωτερικό της Κρήτης. Είναι θερμοκρασίες σχετικά συμβατές με τα θερμοκρασιακά επίπεδα της εποχής.

Και αύριο Πέμπτη θα κάνει αρκετή ζέστη, από την Παρασκευή όμως θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν περιοχές της επικράτειας που θα βρεθούν και πιο κάτω για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο θα βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Θα αυξηθεί σημαντικά όμως ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα οι καιρικές συνθήκες θα είναι πολύ καλές με ηλιοφάνεια και ένα βορειοοδυτικό ρεύμα να μπαίνει με μέτρια ένταση. Ο υδράργυρος κοντά στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό της πόλης.

Στη Θεσσαλονίκη,ξεκινάμε με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, όμως κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα θα δούμε στο εσωτερικό του κορμού να αναπτύσσονται καταιγιδοφόρα σύννεφα, τα οποία είναι πιθανόν να συνοδευτούν από μπόρες ή και καταιγίδες. Καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει μία πιθανότητα αυτά τα φαινόμενα να επηρεάσουν και παραθάλάσσιες εκτάσεις. Αρκετή η ζέστη κοντά στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των υψηλών θερμοκρασιακών τιμών και δεν αποκλείεται σήμερα ή και αύριο να δούμε τον υδράργυρο να φθάνει τοπικά ακόμα και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο μεσημέρι με απόγευμα θα κυριαρχήσει η αστάθεια μέχρι περίπου και το Σάββατο το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει οτι μπορεί η ημέρα μας να ξεκινάει με ήπιες καιρικές συνθήκες, κοντά όμως στο απόγευμα θα βγαίνουν έντονες καταιγίδες προς τα ηπειρωτικά ακόμα και προς το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Πέρα από τις επικίνδυνες καταιγίδες που θα σημειωθούν αύριο και την Παρασκευή, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν σημαντικά τα μελτέμια, θα φθάσουμε ακόμη και τα 8 μποφορ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα.

Σε εκείνες τις περιοχές θα πνέουν τα μελτέμια κοντά στα επίπεδα θυέλλης. Αυτό θα μας δροσίσει καώς θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, από την άλλη όμως αυξάνονται τα επίπεδα κινδύνου πυρκαγιάς.

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