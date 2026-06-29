Ως «εθνική επιτυχία» χαρακτήρισε την εγκατάσταση του Παγκόσμιου Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης θα στεγαστεί το νέο Κέντρο Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τα εγκαίνια του νέου Διεθνούς Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Οργανισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την εγκατάσταση του Παγκόσμιου Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη ως «εθνική επιτυχία», υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της πόλης δεν ήταν αυτονόητη, αλλά αποτέλεσε προϊόν συντονισμένης προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων.

«Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί να διεκδικεί, να κερδίζει και να φιλοξενεί δραστηριότητες παγκόσμιας στρατηγικής σημασίας», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται σε διεθνή κόμβο logistics και εφοδιασμού, με σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ήδη δοθεί εντολή στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο να προχωρήσει στην προετοιμασία του νέου μόνιμου Κέντρου Logistics του ΔΟΜ στο Καλοχώρι, έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια έμπρακτη απόδειξη της στήριξης της Ελλάδας στις στρατηγικές επιλογές του Οργανισμού και της βούλησης της χώρας να αποτελέσει έναν σταθερό και μακροπρόθεσμο εταίρο του.

Αναφερόμενος στη σημασία του νέου κέντρου, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι ο ΔΟΜ διαχειρίζεται κάθε χρόνο προμήθειες ανθρωπιστικής βοήθειας αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων, με τον ετήσιο όγκο τους σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνει τα 1,7 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία του κέντρου δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας.

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Παράλληλα, επισήμανε ότι το Κέντρο ήδη παράγει απτά αποτελέσματα, καθώς μέσα στους πρώτους μήνες λειτουργίας του έχει υποστηρίξει 21 διεθνείς αποστολές, έχει διαχειριστεί περισσότερα από 20.000 κυβικά μέτρα ανθρωπιστικού υλικού και έχει συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσεων σε περιοχές όπως το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, η Μοζαμβίκη και το Σουδάν.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ισχύς των κρατών εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη θέση που κατέχουν στα μεγάλα διεθνή δίκτυα και ότι η σημερινή εξέλιξη αποδεικνύει πως η Θεσσαλονίκη μπορεί να διαδραματίσει έναν τέτοιο ρόλο, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον.