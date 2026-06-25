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Αυλαία σήκωσε σήμερα το Ράλλυ Ακρόπολις στο The Ellinikon Sports Park.

Ειδικό πρόγραμμα ενισχυμένων δρομολογίων στο Τραμ θα εφαρμοστεί σήμερα για τη διευκόλυνση της προσέλευσης και αποχώρησης των θεατών του Ράλλυ Ακρόπολις στο The Ellinikon Sports Park.

Ειδικότερα σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ

- Από τις 16:00 έως τις 19:00 θα εκτελούνται ειδικά δρομολόγια ΤΡΑΜ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις από τις στάσεις ΣΕΦ και Πικροδάφνη προς την προσωρινή στάση εξυπηρέτησης εντός του The Ellinikon Sports Park.

- Με τη λήξη της διοργάνωσης (περίπου στις 21:00), το κοινό θα αποχωρήσει μέσω ειδικών δρομολογίων προς ΣΕΦ, (σύνδεση με Γραμμή 1 Μετρό, ΗΣΑΠ) και Πικροδάφνη (σύνδεση με Γραμμή 6 Τραμ Πικροδάφνη - Σύνταγμα).