Το παιδί μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μικρού παιδιού σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/06) στο κέντρο της Λάρισας.

Όπως μεταδίδει το larissanet.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 18:30, όταν δίκυκλο όχημα παρέσυρε το παιδί. Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία για τη διερεύνηση των αιιτών του συμβάντος, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, για να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση της υγείας του.