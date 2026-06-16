Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε περισσότερα από 900.000 ευρώ.

Στην αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.

Από τις συντονισμένες επιχειρήσεις σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης (10/06), 9 άτομα ηλικίας 24, 49, 38, 39, 42 και 43 ετών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κατά περίπτωση-σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Ο τρόπος δράσης της οργάνωσης

Η εγκληματική οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχική δομή και διαρκή δράση με αρχηγό και 3- υπαρχηγούς και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025. Είχαν ανεπτυγμένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, καθώς τα μέλη χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και ορισμένοι εξ αυτών άλλαζαν συχνά τηλεφωνικές συνδέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της ενώ είχε υπό την επίβλεψή του τους 3 υπαρχηγούς της οργάνωσης.

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Παράλληλα, καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη ως προς τον τρόπο διακίνησης, τους παρέδιδαν τις ποσότητες κοκαΐνης προς πώληση ενώ στη συνέχεια το κάθε μέλος προέβαινε στην πώληση των ναρκωτικών ουσιών στους πελάτες.

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Τα ευρήματα των ερευνών

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους-καβάτζες» της εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

827,1 γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα κάνναβης,

3 πιστόλια,

γεμιστήρας από πολεμικό τυφέκιο,

119 φυσίγγια,

πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

5 οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

τα χρηματικά ποσά των 14.505 ευρώ και των 470 δολαρίων ΗΠΑ,

3 ασύρματοι,

7 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

ρόπαλο, σπρέι πιπεριού και 3 μαχαίρια.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχεται σε περισσότερα από 900.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.