«Η καταστροφή ενός συμβόλου δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί».

Αντιδράσεις προκαλεί η είδηση του βανδαλισμού της σημαίας που είχε αναρτηθεί στο κτίριο του ΑΠΘ ενόψει του Thessaloniki Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από την ανάρτηση της προέδρου της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ (ΕΙΦΚΔ), Δόμνας Κακανά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κατήγγειλε την καταστροφή του συμβόλου.

Στο μήνυμά της, η κα. Κακανά υπογράμμισε ότι «η καταστροφή ενός συμβόλου δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί».

«Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες».

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το δυσάρεστο περιστατικό, η Επιτροπή Ισότητας του ΑΠΘ συνεχίζει τον προγραμματισμό των δράσεών της για την προώθηση της συμπερίληψης.

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