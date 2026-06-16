Αντιδράσεις προκαλεί η είδηση του βανδαλισμού της σημαίας που είχε αναρτηθεί στο κτίριο του ΑΠΘ ενόψει του Thessaloniki Pride - Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από την ανάρτηση της προέδρου της Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ΑΠΘ (ΕΙΦΚΔ), Δόμνας Κακανά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κατήγγειλε την καταστροφή του συμβόλου.
Στο μήνυμά της, η κα. Κακανά υπογράμμισε ότι «η καταστροφή ενός συμβόλου δεν καταστρέφει τις αξίες που αυτό εκπροσωπεί».
«Η ισότητα, η αξιοπρέπεια, η ορατότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν σκίζονται, δεν βανδαλίζονται, δεν κατεβαίνουν και δεν ακυρώνονται. Αν κάτι υπενθυμίζει το περιστατικό αυτό, είναι ότι η προώθηση της ισότητας και η καταπολέμηση των διακρίσεων εξακολουθούν να είναι αναγκαίες».
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά το δυσάρεστο περιστατικό, η Επιτροπή Ισότητας του ΑΠΘ συνεχίζει τον προγραμματισμό των δράσεών της για την προώθηση της συμπερίληψης.
{https://www.facebook.com/domnamika.kakana/posts/pfbid024eZS4s76hthEUM8yci4SdHihxbcJpgCxcK1XNbixPGyMawpSDQ4VJubumkEvYAZDl}