Κατά τους ισχυρισμούς του η 55χρονη νοσηλεύτρια δέχθηκε έντονες λεκτικές επιθέσεις και προπηλακισμό.

Σοκ έχει προκαλέσει η απώλεια της 55χρονης νοσηλεύτριας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, να περιγράφει τις συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσής της.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το περιστατικό ξεκίνησε όταν πέντε άτομα που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα μετέβησαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στα Επείγοντα συγγενείς και φίλοι των τραυματιών, δημιουργώντας κλίμα έντασης με το προσωπικό.

Κατά τους ισχυρισμούς του κ. Γιαννάκου, η 55χρονη νοσηλεύτρια δέχθηκε έντονες λεκτικές επιθέσεις και προπηλακισμό, γεγονός που της προκάλεσε ιδιαίτερη ψυχολογική πίεση. Όπως σημείωσε, η γυναίκα αντιμετώπισε σοβαρό επεισόδιο υγείας και υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ οι συνάδελφοί της κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες ανάνηψης πριν προχωρήσουν στη διασωλήνωσή της.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε επίσης ότι οι τραυματίες είχαν εξυπηρετηθεί άμεσα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ότι δεν υπήρχε αντικειμενικός λόγος για την ένταση που δημιουργήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου.

Με αφορμή το περιστατικό, επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, επισημαίνοντας ότι περιστατικά βίας και επιθετικής συμπεριφοράς σε βάρος του προσωπικού καταγράφονται συχνά στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Όπως ανέφερε, η επέμβαση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε όταν η κατάσταση είχε ήδη κλιμακωθεί.

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Τέλος, ο κ. Γιαννάκος αναφέρθηκε και στην προσωπική ιστορία της εκλιπούσας, λέγοντας ότι η ίδια και ο σύζυγός της είχαν διαθέσει τις οικονομίες που προόριζαν για το παιδί τους, το οποίο είχε χάσει τη ζωή του πριν από λίγα χρόνια, προκειμένου να στηρίξουν το Τμήμα Ανακουφιστικής Φροντίδας του νοσοκομείου.

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