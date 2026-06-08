O άνδρας φέρεται να κατάγεται από τη Λωρίδα της Γάζας και κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς, ενώ ερευνάται η εμπλοκή του σε εκπαίδευση και μετακινήσεις που σχετίζονται με την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγείται τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής.

Ο συλληφθείς, που κατηγορείται για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε ισραηλινό στόχο, είναι πατέρας δύο παιδιών και διέμενε τα τελευταία δύο χρόνια στην Κρήτη, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε ξενοδοχείο, έχοντας παράλληλα υποβάλει αίτημα ασύλου.

Μέχρι τη σύλληψή του διατηρούσε χαμηλό προφίλ και δεν είχε κινήσει καμία υποψία, ωστόσο, κατά την ανάκρισή του φέρεται να ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά και λιπάσματα.

Στο ίδιο εκπαιδευτικό κέντρο φαίνεται πως είχαν εκπαιδευτεί και οι Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο, με τους οποίους ο 37χρονος είχε στενές επαφές.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνες στο δωμάτιό του στην Κρήτη αλλά και σε διαμέρισμα στα Πατήσια. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: ζυγαριά ακριβείας, θερμαινόμενη πλάκα και γυάλινα εργαστηριακά σκεύη.

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Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται το κινητό του και οι ηλεκτρονικές του συσκευές για τον εντοπισμό τυχόν διασυνδέσεων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη.

Αν και ο 37χρονος είχε ήδη παραγγείλει χημικές ουσίες (χωρίς να τις παραλάβει), εξετάζεται αν πιθανός στόχος ήταν το ισραηλινών συμφερόντων κρουαζιερόπλοιο Crown Iris, το οποίο αναμένεται στην Κρήτη. Πάντως, αστυνομικές πηγές διευκρινίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν άμεσα την υπόθεση με το πλοίο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει την αντίδραση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο "X" σημείωσε: «Από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο, οι αρχές συνεχίζουν να αποκαλύπτουν τρομοκρατική δραστηριότητα που συνδέεται με τη Χαμάς σε ευρωπαϊκό έδαφος».