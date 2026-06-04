Η πρόοδος που έχει σημειωθεί δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στη μεταφορά του σε ένα νέο, σύγχρονο «σπίτι».

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και αστικά έργα που υλοποιούνται αυτή την περίοδο στην Αθήνα, ενταγμένο στο ευρύτερο σχέδιο της «Διπλής Ανάπλασης». Πρόκειται για μια παρέμβαση μεγάλης κλίμακας που δεν αφορά μόνο τη μεταφορά της ποδοσφαιρικής έδρας του συλλόγου από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αλλά και τον συνολικό επανασχεδιασμό δύο κομβικών περιοχών της πρωτεύουσας, του Βοτανικού και της Λεωφόρου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Δήμου Αθηναίων, το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο προβλέπεται να διαθέτει χωρητικότητα περίπου 38.500 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης έως και τις 40.000. Θα πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές FIFA και UEFA τεσσάρων αστέρων, ενώ θα περιλαμβάνει σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας, όπως περίπου 1.300 θέσεις σε σουίτες, υπόγειους χώρους στάθμευσης με 325 θέσεις και σειρά εμπορικών καταστημάτων. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο έχουν προβλεφθεί εγκαταστάσεις για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό και τον Δήμο Αθηναίων, μεταξύ των οποίων κλειστή αθλητική αρένα, κολυμβητήριο, προπονητικό κέντρο και χώροι διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε τον Μάιο του 2023 μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ – ΑΚΤΩΡ – ΜΕΤΚΑ. Το αρχικό συμβατικό κόστος ανερχόταν περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, στη συνέχεια το συνολικό κόστος αυξήθηκε λόγω συμπληρωματικών συμβάσεων που κρίθηκαν αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.

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Συγκεκριμένα, η αρχική σύμβαση των 119,99 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύθηκε με δύο επιπλέον συμφωνίες: μία τον Μάιο του 2024 ύψους 6,86 εκατομμυρίων ευρώ και μία τον Αύγουστο του 2025 ύψους 30,05 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, το συνολικό κόστος κατασκευής διαμορφώθηκε στα 156,91 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ, χωρίς να συνυπολογίζεται η προαίρεση για την κατασκευή πεζογέφυρας, η οποία εκτιμάται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

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Από τις αρχές Ιουνίου 2026, το έργο έχει πλέον περάσει σε εμφανώς προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Οι βασικές κερκίδες και οι δομικές εγκαταστάσεις του γηπέδου έχουν αρχίσει να ανυψώνονται, ενώ ο σκελετός της νέας αρένας διαμορφώνεται σταδιακά. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για το εξωτερικό περίβλημα του γηπέδου, τις εσωτερικές διαμορφώσεις, την τοποθέτηση καθισμάτων, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και την κατασκευή του στεγάστρου. Για το στέγαστρο έχει αναφερθεί συνεργασία με ιταλική εταιρεία κατασκευών, με κόστος που προσεγγίζει τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Η σημασία του έργου είναι πολυεπίπεδη. Για τον Παναθηναϊκό, το νέο γήπεδο αναμένεται να αποτελέσει μια σύγχρονη και ευρωπαϊκών προδιαγραφών έδρα, ικανή να υποστηρίξει τις αγωνιστικές και οργανωτικές ανάγκες ενός μεγάλου συλλόγου με ιστορική διαδρομή. Για την πόλη της Αθήνας, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολεοδομική αναβάθμιση, καθώς προβλέπει την αξιοποίηση μιας πρώην βιομηχανικής περιοχής και τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, κοινόχρηστων υποδομών και αστικών λειτουργιών.

Το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη περίοδο είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και ο σωστός συντονισμός των παράλληλων έργων, ώστε να ολοκληρωθεί όχι μόνο το γήπεδο, αλλά ένας ολοκληρωμένος αθλητικός και αστικός πόλος ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.

Συνολικά, το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποτελεί ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον σύλλογο και την Αθήνα. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί έως τα μέσα του 2026 δείχνει ότι το όραμα μιας νέας σύγχρονης ποδοσφαιρικής έδρας πλησιάζει στην υλοποίησή του, μετατρέποντας σταδιακά τον Βοτανικό σε έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς και αστικούς κόμβους της πρωτεύουσας.