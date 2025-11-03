«Η παλιά "πίσω αυλή" της Αθήνας θα γίνει πρότυπο κέντρο πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

«Μια πρώτη γεύση από αυτά που ήδη φτιάχνονται στην περιοχή» του Βοτανικού δίνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναρτώντας σχετικές φωτογραφίες στο Facebook.

«Ο νέος Βοτανικός: μια νέα πόλη, μέσα στην πόλη. Μια πρώτη γεύση από αυτά που ήδη φτιάχνονται στην περιοχή. Η παλιά "πίσω αυλή" της Αθήνας θα γίνει πρότυπο κέντρο πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Κάθε μέρα η Αθήνα αλλάζει σελίδα. Συνεχίζουμε», αναφέρει το μήνυμα του Χάρη Δούκα.

