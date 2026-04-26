Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε επισκέπτες της περιοχής, οι οποίοι απομακρύνθηκαν έντρομοι.

Ένταση προκλήθηκε στον λόφο του Φιλοπάππου το μεσημέρι της Κυριακής (26/4), όταν σημειώθηκε επεισόδιο βίας μεταξύ ατόμων, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό δύο 60χρονων ανθρώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στην είσοδο του λόφου, απέναντι από τις εργατικές κατοικίες, όταν ξέσπασε διαπληκτισμός που γρήγορα κλιμακώθηκε σε συμπλοκή. Κατά τη διάρκειά της επίθεσης από άνδρα, χρησιμοποιήθηκε αντικείμενο που προκάλεσε τραυματισμούς στο κεφάλι των δύο ατόμων.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες φέρουν ελαφρά τραύματα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά τους σε νοσοκομείο, καθώς οι ίδιοι δεν το επιθυμούσαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di355bk5h73t?integrationId=40599y14juihe6ly}