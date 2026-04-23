Η πρώτη πτήση της Aegean για Μέση Ανατολή, και πιο συγκεκριμένα για Τελ Αβίβ, θα αναχωρήσει στις 28 Απριλίου.

Στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από Ελλάδα και Κύπρο, που είχαν ακυρωθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προχωρά η Aegean, έπειτα από σοβαρή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης

Οι πτήσεις που επανεκκινούν:

από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ στις 28 Απριλίου

από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ στις 30 Απριλίου

από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ στις 21 Μαΐου

από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ στις 21 Μαΐου

από την Αθήνα προς το Ριάντ στις 21 Μαΐου

από την Αθήνα προς το Αμάν στις 21 Μαΐου

«Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς» τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.