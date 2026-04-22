Στην προειδοποίηση πως το 2026 θα είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά προχώρησε ο πρόεδρος της Aegean Airlines, Ευτύχης Βασιλάκης, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Όπως ανέφερε, η χρονιά ξεκίνησε με στόχο ανάπτυξης της χωρητικότητας κατά 7% έως 8%, ωστόσο οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν περίπου το 6% της δραστηριότητας της εταιρείας, σε συνδυασμό με πρόσθετες προσαρμογές της τάξης του 1% με 2% κατά το δεύτερο τρίμηνο, οδηγούν σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων. Πλέον, η διοίκηση προσβλέπει σε πιο συγκρατημένη ανάπτυξη, η οποία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί τελικά μεταξύ 4% και 6%.

Καθοριστικό παράγοντα πίεσης για την αεροπορική αγορά αποτελεί η εκρηκτική άνοδος του κόστους καυσίμων. Ο κ. Βασιλάκης υπογράμμισε ότι, παρά την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) που καλύπτει περίπου το 60% των αναγκών της εταιρείας, το υπόλοιπο 40% παραμένει εκτεθειμένο στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών. Με τις τιμές του jet fuel να κινούνται περίπου στο διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, η επιβάρυνση στο λειτουργικό κόστος είναι ήδη σημαντική.

Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, η πρόσθετη επιβάρυνση εκτιμάται μεταξύ 40 και 65 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την πορεία των τιμών. Εφόσον οι ίδιες συνθήκες διατηρηθούν και στο δεύτερο εξάμηνο, το συνολικό κόστος για το 2026 ενδέχεται να φτάσει τα 90 έως 110-115 εκατ. ευρώ μετά την επίδραση του hedging. Χωρίς αυτή την πολιτική, όπως σημειώθηκε, η επιβάρυνση θα ήταν περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερη.

Παράλληλα, η διοίκηση εμφανίστηκε καθησυχαστική ως προς την επάρκεια καυσίμων, διευκρινίζοντας ότι το βασικό ζήτημα δεν αφορά τη διαθεσιμότητα αλλά το κόστος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από προμηθευτές και τραπεζικά ιδρύματα, τα αποθέματα αεροπορικού καυσίμου στην Ευρώπη παραμένουν σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο διαταραχών στον εφοδιασμό τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,90 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, σε μια περίοδο όπου η εταιρεία καλείται να ισορροπήσει μεταξύ ανάπτυξης και αυξανόμενων εξωτερικών πιέσεων.