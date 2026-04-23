Ο 63χρονος συλληφθέντας στον Ασπρόπυργο βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Στη σύλληψη ενός 63χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης, 21/04, οι Αρχές στον Ασπρόπυργο, όταν ύστερα από έλεγχο στο όχημα του εντοπίστηκε κοκαΐνη αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα που κατείχε παράνομα.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί στο πλαίσιο περιπολίας εντόπισαν το ύποπτο όχημα και του έκαναν σήμα για έλεγχο. Όταν το όχημα σταμάτησε, ο 63χρονος επιχείρησε να διαφύγει πεζός και προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψή του, χτυπώντας τους αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.077 γραμμάρια κοκαϊνης, ενώ σε έρευνα στην οικία του εντοπίστηκαν άλλα 150 γραμμάρια του ναρκωτικού, 10 κλεμμένα δελτία ταυτότητας και 2 πλαστά διαβατήρια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, βία κατά υπαλλήλων, παράνομη παραμονή του στη χώρα και παράνομη κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων.