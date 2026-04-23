Ο 58χρονος διατηρούσε επιχείρηση εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Χειροπέδες σε έναν 58χρονο ημεδαπό πέρασε η ΕΛ.ΑΣ στην Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία για παράνομη δραστηριότητα στον τομέα συστημάτων ασφαλείας και παραπλανητική χρήση διακριτικών της αστυνομίας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, ο 58χρονος διατηρούσε επιχείρηση η οποία διέθετε προς πώληση και εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας χωρίς την απαιτούμενη άδεια ΙΕΠΥΑ (Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας) και προσωπική άδεια εργασίας.

Παράλληλα, στον ιστότοπο της επιχείρησής του είχε αναρτήσει το λογότυπο της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως επίσης διαφήμιση των παραπάνω συστημάτων ασφαλείας προς πώληση και εγκατάσταση.