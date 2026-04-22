Ζήτησε συγγνώμη ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της συζύγου του. αλλά επιμένει ότι έδρασε εν βρασμώ ψυχής.

Ακόμη μία γυναικοκτονία, με θύμα μία μητέρα δύο παιδιών εκδικάζεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας με τον κατηγορούμενο να υποστηρίζει πως διέπραξε το έγκλημα εν βρασμώ. Στο εδώλιο ο 39χρονος σύζυγος του θύματος ο οποίος έχει ομολογήσει τραυμάτισε με σφυρί την 32χρονη γυναίκα και στη συνέχεια την έπνιξε με καλώδιο, μέσα στο σπίτι τους στους Αμπελόκηπους, τον Νοέμβριο του 2024. Η σορός της άτυχης γυναίκας είχε εντοπιστεί μία εβδομάδα αργότερα στο πατάρι του διαμερίσματος. Ο κατηγορούμενος υποστήριζε όλο αυτό το διάστημα ότι η 32χρονη είχε εξαφανιστεί και πως του έστελνε μηνύματα στα οποία του έλεγε πως είχε φύγει στο εξωτερικό. Έδειχνε μάλιστα και ανήσυχος προσπαθώντας να πείσει πως ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με ό,τι συνέβη.

«Ζητώ συγγνώμη...»

Τώρα ο 39χρονος δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη. «Ένα μεγάλο συγγνώμη από τα παιδιά μου που τους στέρησα τη μητέρα τους .Ένα μεγάλο συγγνώμη στους γονείς της που τους στέρησα την κόρη τους. Ένα μεγάλο συγγνώμη από τις αδερφές που τους στέρησα την αδερφή τους», είπε στους δικαστές όταν ρωτήθηκε αν αποδέχεται την κατηγορία που αντιμετωπίζει. «Αρνούμαι την κατηγορία όπως είναι. Ήμουν σε βρασμό, δεν ήμουν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση όπως λέει το κατηγορητήριο, δεν υπήρχε προμελέτη», ισχυρίστηκε. Στην ανακρίτρια πάντως όταν είχε απολογηθεί είχε υποστηρίξει πως σκότωσε τη γυναίκα του επειδή τη ζήλευε.

Ο κατηγορούμενος παρίστανε τον ανήσυχο

Η μητέρα του θύματος η οποία έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, κλαίγοντας μίλησε για το «θέατρο» που έπαιζε ο 39χρονος μετά τη δολοφονία της κόρης της.

«Ο κατηγορούμενος με είχε πάρει τηλέφωνο και προσποιούνταν ότι ανησυχεί για την κόρη μου. Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και έφυγε. Αναρωτήθηκα μήπως έφυγε για Αλβανία. Η κόρη μου μου έλεγε ότι είναι στεναχωρημένη, ότι δουλεύει πολύ και κάνει τρεις δουλειές. Μου είχε πει ότι δεν πέρναγε καλά στο σπίτι, αλλά όχι ότι σκόπευε να παρατήσει τον άνδρα της. Δεν θέλω να του κάνουν τίποτα, θέλω να μου φέρει την κόρη μου πίσω. Μπορεί;», ανέφερε η μητέρα της 32χρονης. Θυμήθηκε δε πως ο κατηγορούμενος, ενώ είχε σκοτώσει την κόρη της, την είχε πάρει τηλέφωνο για να την ρωτήσει αν ήταν στο πατρικό της σπίτι. «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε αν έχει έρθει η Αλμπα στο σπίτι. Τρόμαξα και τον ρώτησα γιατί; Μου είπε ότι πήρε τη βαλίτσα και αναρωτήθηκε μήπως έφυγε για την Αλβανία . Ρώτησα τον εγγονό μου που είναι η μητέρα του και μου είπε δεν ξέρω. Μετά, ο εγγονός μου είπε ότι η μητέρα του είχε στείλει ένα μήνυμα ότι δήθεν έχει φύγει. Άρχισα να ανησυχώ γιατί η κόρη μου όταν την καλούσα πάντα απαντούσε. Η κόρη μου ήταν στεναχωρημένη γιατί ο άντρας της δεν έφερνε χρήματα στο σπίτι..»

Για τον αδελφό του κατηγορουμένου πάντως, ο 39χρονος «ήταν πολύ καλός πατέρας, αγαπούσε τα παιδιά του. Ήταν συνέχεια μαζί τους. Ήταν καλός σύζυγος και αδελφός. Ούτε στην Αλβανία είχε δημιουργήσει θέματα, ούτε στην Ελλάδα είχε προβλήματα».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.