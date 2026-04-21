Ο άτυχος 52χρονος στον Αλμυρό Βόλου εντοπίστηκε από τον αδερφό του.

Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 52χρονου στον Αλμυρό Βόλου, ο οποίος εντοπίστηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη από τον αδερφό του το μεσημέρι της Τρίτης, 21/04.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, ο άνδρας αναζητούσε τον αδερφό του για ώρες, με τον εκλίποντα να μην απαντάει στο τηλέφωνο, προκαλώντας την έντονη ανησυχία του. Εκείνος πήγε στο σπίτι του χωρίς να τον εντοπίσει και στη συνέχεια πήγε στην διπλανή αποθήκη, όπου τον βρήκε απαγχονισμένο.

Άμεσα ειδοποίησε στην αστυνομία και το ΕΚΑΒ, με τις Αρχές να μεταβαίνουν στο σημείο. Το άψυχο σώμα του 52χρονου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το Α.Τ Αλμυρού, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής. Ο λόγος για τον οποίο έβαλε τέλος στη ζωή του ο 52χρονος παραμένει άγνωστος.