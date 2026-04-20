Από θαύμα δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στην Ιόνια Οδό

Απόσταση 6,5 χιλιομέτρων διένυσε ένας οδηγός στην Ιόνια Οδό, οδηγώντας στο αντίθετο ρεύμα από την αριστερί λωρίδα.

Σύμφωνα με τον ALPHA, το αυτοκίνητο πήγαινε ανάποδα από το 5ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού Αντιρρίου- Ιωαννίνων έως το 11,5 χιλιόμετρο.

Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, οι οποίες διέκοψαν την κυκλοφορία στα διόδια Κλόκοβας. Άνδρες της Τροχαίας συνέλαβαν τον οδηγό, ο οποίος ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε πως δεν ήταν από την επήρεια αλκοόλ. Αυτό το οποίο δήλωσε ήταν πως μπήκε λάθος επειδή... μπερδεύτηκε.

