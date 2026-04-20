Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Νεοχωρίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου στη Μαγνησία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 14 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Μάχη με τις φλόγες για να περιοριστεί το μέτωπο σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι Πηλίου

Η μάχη με τις φλόγες είναι συνεχής, καθώς οι πυροσβέστες προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες και να ανακόψουν την πορεία του μετώπου πριν αυτό προσεγγίσει κατοικημένες ή πιο ευαίσθητες δασικές εκτάσεις. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή. Παράλληλα, στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστών στο πεδίο. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με στόχο τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς το συντομότερο δυνατό.