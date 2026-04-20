Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο την προετοιμασία για την φετινή αντιπυρική περίοδο πραγματοποιείται την Τρίτη 21 Απριλίου, στις 12:00, στη Λάρισα, με στόχο τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Τη σύσκεψη συγκαλεί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο νέο Διοικητήριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων της Πολιτικής Προστασίας. Κεντρικός στόχος είναι ο έγκαιρος σχεδιασμός δράσεων πρόληψης, η βελτίωση του συντονισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η ενίσχυση των μηχανισμών άμεσης απόκρισης σε περίπτωση πυρκαγιών.