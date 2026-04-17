Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το «ελληνικό FBI» την Πέμπτη, 16/04, στην περιοχή του Πειραιά.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 29 και 21 ετών και μία αλλοδαπή 39 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν ύστερα από σχετική αξιοποίηση πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης, η 39χρονη εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο να κατέχει κοκαϊνη 1,120 γραμμαριών, ποσότητα που είχε προμηθευτεί από τον 21χρονο, που δρούσε για λογαριασμό του 29χρονου.

Παράλληλα, ο 21χρονος είχε στην κατοχή του κοκαϊνη μικτού βάρους 50 γραμμαρίων. Κατόπιν έρευνας σε καφετέρια του 29χρονου, στο σπίτι του 21χρονου και σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζα», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

27 κιλά και 398 γραμμάρια κοκαΐνης,

121,8 γραμμάρια κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

56.080 ευρώ,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

2 Ι.Χ. δίκυκλα,

4 κινητά τηλέφωνα και

ζεύγος κλειδιών.

Το προσδοκόμενο όφελος από την παράνομη δραστηριότητα των τριών υπολογίζεται στις 570.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και στους οποίους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.