Οι Αρχές στην Ηλεία αναζητούν έναν ημεδαπό άνδρα για την υπόθεση.

Ναρκωτικά, εκρηκτικά και φυσίγγια εντόπισαν αστυνομικοί στην περιοχή της Ανδραβίδας στην Ηλεία, έπειτα από καταγγελία που προηγήθηκε για ενδοοικογενειακή βία.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης, 16/04, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, κατόπιν έρευνας στην οικία ενός ημεδαπού εντόπισαν και κατάσχεσαν:

• 1.519 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης,

• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• 2 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί,

• 17 πυροκροτητές,

• 15 κροτίδες,

• 26 φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων και

• 10 αβολίδοτα φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm.

Στο σημείο μετέβη αρμόδιο κλιμάκιο πυροτεχνουργών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για τον έλεγχο και τη διαχείριση των εκρηκτικών μηχανισμών και των πυροκροτητών.

Ο κατηγορούμενος αναζητείται για να συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου.