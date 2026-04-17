Ναρκωτικά, εκρηκτικά και φυσίγγια εντόπισαν αστυνομικοί στην περιοχή της Ανδραβίδας στην Ηλεία, έπειτα από καταγγελία που προηγήθηκε για ενδοοικογενειακή βία.
Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Πέμπτης, 16/04, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, κατόπιν έρευνας στην οικία ενός ημεδαπού εντόπισαν και κατάσχεσαν:
• 1.519 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης,
• 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
• 2 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί,
• 17 πυροκροτητές,
• 15 κροτίδες,
• 26 φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων και
• 10 αβολίδοτα φυσίγγια διαμετρήματος 9 mm.
Στο σημείο μετέβη αρμόδιο κλιμάκιο πυροτεχνουργών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών για τον έλεγχο και τη διαχείριση των εκρηκτικών μηχανισμών και των πυροκροτητών.
Ο κατηγορούμενος αναζητείται για να συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου.