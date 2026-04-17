Ώρες αγωνίας για 2χρονο παιδί που ήπιε χλωρίνη και μεταφέρθηκε στο Πολυιατρείο Λεχαινών όπου κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου. Mάλιστα οι αρχές προχώρησαν και στην σύλληψη του παππού του μικρού.

Σύμφωνα με το ilialive.gr ο παππούς συνελήφθη αφού προχθές 15-4-2026 τα μεσάνυχτα πήρε από την παιδιατρική του νοσοκομείου τον εγγονό του και αποχώρησε, παρά τις οδηγίες των ιατρών για παραμονή του ανήλικου στο νοσοκομείο καθώς υφίστατο κίνδυνος να υποστεί χημική πνευμονία, με αποτέλεσμα να τεθεί η υγεία του παιδιού σε κίνδυνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.