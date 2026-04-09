Οι κάτοικοι στον Πύργο Ηλείας ξύπνησαν το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης μέσα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, καθώς πυκνή ομίχλη κάλυψε την πόλη και τις γύρω περιοχές, δημιουργώντας την αίσθηση πως είχε… εξαφανιστεί κάτω από ένα «λευκό πέπλο».

Το φαινόμενο οφείλεται στην ομίχλη μεταφοράς που προήλθε από το Ιόνιο, ένα φαινόμενο που εμφανίζεται συχνά την εποχή αυτή και χαρίζει ιδιαίτερες εικόνες στο τοπίο. Από νωρίς το πρωί, η ορατότητα ήταν περιορισμένη, ενώ η ομίχλη είχε κατέβει σε πολύ χαμηλό υψόμετρο, καλύπτοντας δρόμους, κτίρια και αγροτικές εκτάσεις σύμφωνα με το ilialive.gr.

Ο φακός κατέγραψε εντυπωσιακά στιγμιότυπα από την περιοχή του Πύργου, με το λευκό σκηνικό να κυριαρχεί και να μεταμορφώνει την εικόνα της πόλης. Όσο περνούσε η ώρα, το φαινόμενο άρχισε σταδιακά να υποχωρεί, παραμένοντας ωστόσο ορατό κυρίως πάνω από την πόλη και σε κοντινές περιοχές. Παρότι η ομίχλη δημιούργησε μια ατμοσφαιρική εικόνα, απαιτήθηκε προσοχή από τους οδηγούς λόγω της περιορισμένης ορατότητας, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Το φαινόμενο, αν και πρόσκαιρο, προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως η φύση μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και τα πιο γνώριμα τοπία.

Εικόνες και βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=6pw9Xq7X6BM}