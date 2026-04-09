Σε ισχύ είναι το εορταστικό ωράριο των καταστήματων και των σούπερ μάρκετ.

Με διαφορετικό ωράριο θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης.

Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο για τη Μεγάλη Εβδομάδα, δίνοντας στους καταναλωτές περισσότερο χρόνο για τις πασχαλινές αγορές τους. Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη τα εμπορικά καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, εξυπηρετώντας το αυξημένο αγοραστικό ενδιαφέρον των ημερών.

Συγκεκριμένα, τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν στις 09:00 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 21:00 το βράδυ, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Αντίστοιχα, τα σούπερ μάρκετ κινούνται σε παρόμοιο πλαίσιο λειτουργίας, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την αλυσίδα.

Μεγάλη Πέμπτη (9/4/2026): 09:00-21:00

Μεγάλη Παρασκευή (10/4/2026): 13:00-19:00 (για τα εμπορικά καταστήματα) και 13:00-20:00 (για τα σουπερμάρκετ)

Μεγάλο Σάββατο (11/4/2026): 09:00-15:00 (για τα εμπορικά καταστήματα) και 08:00-18:00 ή 20:00 (για τα σουπερμάρκετ, ανάλογα την αλυσίδα)

Οι καταναλωτές καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τις αγορές τους έως το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς στη συνέχεια η αγορά θα παραμείνει κλειστή λόγω Πάσχα.

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, οπότε και τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο εαρινό ωράριο λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι τη Μεγάλη Παρασκευή, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα καταστήματα παραμένουν κλειστά έως τις 13:00, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης.

Παράλληλα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με τροποποιημένο ωράριο, κλείνοντας νωρίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή.