Αντίστροφη μέτρηση για τις συντάξεις Μαΐου καθώς πλησιάζουν για τον ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες πληρωμής. Συγκεκριμένα, και πάλι ο ΕΦΚΑ θα πληρώσει σε δύο δόσεις τις συντάξεις Μαΐου.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως συμβαίνει πάντα με τις συντάξεις, έτσι και τώρα θα χρήματα θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων μία ημέρα πριν, από το απόγευμα. Συνεπώς, οι πρώτοι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματά τους από την Πέμπτη 23 Απριλιου και η τελευταία πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκυεή 24 Απριλίου.