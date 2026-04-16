Περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση της 16ης Απριλίου, έπειτα από διαδοχικά τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 16, 18, 25, 40, 42 και Τζόκερ το 8.
Συνεχίστηκαν τα τζακ ποτ στις κληρώσεις του Τζόκερ και ένας τυχερός κερδίζει 100.000 ευρώ με πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία. Επίσης, επτά δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Στην κλήρωση της Κυριακής (19/4) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα κερδίσουν τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)