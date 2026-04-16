Στα Φαλάσαρνα Χανίων εντοπίστηκε νεκρός ένας 50χρονος άνδρας, γνωστός στην περιοχή ως χειμερινός κολυμβητής, προκαλώντας θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Η σορός του άτυχου άνδρα βρέθηκε μέσα σε σπηλιά, σε δύσβατο σημείο της περιοχής, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου, ωστόσο για τον 50χρονο ήταν ήδη αργά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου.

Ο εκλιπών ήταν κάτοικος της περιοχής και ιδιαίτερα γνωστός στους κατοίκους, καθώς συνήθιζε να ασχολείται με το κολύμπι στη θάλασσα ακόμα και τους χειμερινούς μήνες. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στα Φαλάσαρνα και ευρύτερα στην περιοχή της Κισσάμου.