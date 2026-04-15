Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται μία 17χρονη μαθήτρια, ύστερα από τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι στο κέντρο της Κοζάνης, τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα (12/04).

Σύμφωνα με το voria.gr, η 17χρονη έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, με σοβαρό αιμάτωμα, ενώ διαγνώστηκε και με ολική ρήξη τυμπάνου. Η κατάσταση της υγείας της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο τραυματισμός της ανήλικης παραμένουν αδιευκρίνιστες, με την οικογένειά της να ψάχνει τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση. Αντίστοιχες είναι και οι κινήσεις της αστυνομίας, με σημαντικές εξελίξεις να αναμένονται τα επόμενα 24ωρα.