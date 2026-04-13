Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με τα λιμάνια της Αττικής να υποδέχονται τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τα νησιά, ενώ ιδιαίτερα αξυμένη αναμένεται η κίνηση στις εθνικές οδούς. Ήδη η επιστροφή ξεκίνησε από το βράδυ της Κυριακής, ενώ σήμερα αναμένεται μεγάλος όγκος οχημάτων. Η κίνηση αναμένται αυξημένη σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφεται αυξημένη κίνηση, καθώς σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.

Η επιστροφή των εκδρομέων πραγματοποιείται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με την εικόνα στα λιμάνια να θυμίζει την έξοδο των προηγούμενων ημερών, αλλά με αντίστροφη φορά.

Για χιλιάδες πολίτες που εκμεταλλεύτηκαν τις ημέρες του Πάσχα για ολιγοήμερη απόδραση, «τέλος τα ψέματα», καθώς από αύριο Τρίτη επιστρέφουν στις επαγγελματικές και καθημερινές τους υποχρεώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ημέρα επιστροφής για πολλούς εκδρομείς, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται μόνο σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Ωστόσο, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς και θα ενισχυθούν κυρίως στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν τα 6 με 7 Μποφόρ και τοπικά έως 8. Αντίθετα, στο Αιγαίο δεν αναμένονται προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας στα δυτικά και τα νότια έως και τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς.

Από την Τρίτη και μετά, ο καιρός θα διατηρηθεί ανοιξιάτικος, με αραιές νεφώσεις και ενισχυμένους νοτιάδες, που θα ευνοήσουν και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Δεν αποκλείονται τοπικές και πρόσκαιρες βροχές, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

