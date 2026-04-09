Για το συμβάν ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε χθες στην Αστυνομία μετά την ενημέρωση από επιβάτες λεωφορείου στη Βούλα για μια 12χρονη που βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια στους αστυνομικούς, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της αφού είχε δεχθεί ξυλοδαρμό από τη μητέρα της στο πρόσωπο και, την προηγούμενη ημέρα, από τον πατέρα της, που της προκάλεσε ελαφρύ τραυματισμό στο μάτι. Με εντολή του εισαγγελέα, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για πλήρη ιατρική φροντίδα και εξετάσεις. Οι αρχές έχουν ήδη συλλάβει τη 51χρονη μητέρα της και αναζητούν τον 59χρονο πατέρα.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν τα περιστατικά κακοποίησης και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ανήλικης.

