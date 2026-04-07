Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει ο 17χρονος στο Ηράκλειο.

Ενώπιον ανακριτή θα βρεθεί το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (08/04) ο 17χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό συνομήλικής του στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε βάρος του 17χρονου έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις για για βιασμό ανηλίκου κατά συρροή, αποπλάνηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών, κατοχή πορνογραφικού υλικού, οπλοφορία κ.α .

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, η ανήλικη έκανε την καταγγελία στις 4 Απριλίου, αναφέροντας στις Αρχές παρουσία ψυχολόγου ότι το μεσημέρι της 28ης Φεβρουαρίου, ο 17χρονος κατηγορούμενος την οδήγησε με το αυτοκίνητό του σε έναν υπαίθριο χώρο κοντά στο χωριό τους. Η καταγγέλουσα διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον 17χρονο, ωστόσο μέσα στο αυτοκίνητο εκείνος της αφαίρεσε τα ρούχα και προχώρησε σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα και σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, χωρίς τη συναίνεσή της.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 17χρονη ανέφερε επίσης, αλλά χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία, πως φιλικό της πρόσωπο της εκμυστηρεύτηκε πως ο κατηγορούμενος στις 27/2 είχε προβεί και σε βάρος της φίλης της σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας πληροφορήθηκαν για το δεύτερο άτομο που ανέφερε η καταγγέλλουσα. Πρόκειται για μια 16χρονη, η οποία μένει σε άλλη περιοχή του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον πατέρα της δεύτερης ανήλικης, ο οποίος φέρεται να είπε ότι η κόρη του διατηρούσε σχέση με τον 17χρονο και εν γνώση της ο ανήλικος κατηγορούμενος προέβαινε σε βιντεοσκόπηση των προσωπικών τους στιγμών.

Να σημειωθεί επίσης ότι στο κινητό τηλέφωνό του 17χρονου βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία συνιστούν υλικό παιδικής πορνογραφίας , καθώς και βιντεοληπτικό που φαίνεται ο 17χρονος και τέσσερα ακόμα άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί να ρίχνουν άσκοπους πυροβολισμούς με πυροβόλα και κυνηγετικά όπλα.