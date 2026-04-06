Η επέκταση του προγράμματος βίζας κατά την άφιξη σε νησιά του Αιγαίου διευκολύνει τους Τούρκους τουρίστες και ενισχύει την επισκεψιμότητα.

Η Ελλάδα αποφάσισε να παρατείνει για ακόμη ένα χρόνο το πρόγραμμα χορήγησης βίζας κατά την άφιξη σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου για Τούρκους πολίτες. Το μέτρο αυτό έχει συμβάλει σε σημαντική αύξηση των αφίξεων Τούρκων τουριστών, με τον αριθμό τους να έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Σμύρνης (BTK) της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Τουρκίας (TÜRSAB), τα ελληνικά νησιά είναι εύκολα προσβάσιμα από τις παραθαλάσσιες περιοχές της Τουρκίας και έχουν εξελιχθεί σε δημοφιλή επιλογή για τους Τούρκους επισκέπτες. Η δυνατότητα έκδοσης βίζας κατά την άφιξη κάνει την πρόσβαση ακόμη πιο απλή και γρήγορη.

Το μέτρο προσφέρει μεγάλη ευελιξία σε όσους δεν μπορούν να προγραμματίσουν το ταξίδι τους εκ των προτέρων, ενώ ταυτόχρονα έχουν γίνει βελτιώσεις στα λιμάνια της Σάμου και της Χίου, προκειμένου να εξυπηρετούν περισσότερους επισκέπτες και να βελτιώνουν την εμπειρία τους.