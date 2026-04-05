Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ το βράδυ της Παρασκευής (03/04) στη Γλυφάδα, οι οποίοι προέταξαν σε αστυνομικούς όπλα, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, «οι κατηγορούμενοι εξήλθαν από το όχημα, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προκειμένου να ματαιώσουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 3-4-2026, στην περιοχή της Γλυφάδας, -3- αλλοδαποί, ηλικίας 32, 36 και 37 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί έκριναν ύποπτο όχημα με επιβαίνοντες τους κατηγορούμενους, το οποίο ήταν αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο της Γλυφάδας.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι εξήλθαν από το όχημα, καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και προκειμένου να ματαιώσουν τον αστυνομικό έλεγχο προέταξαν, σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι, ωστόσο ακινητοποιήθηκαν και μετά από έρευνα βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν: