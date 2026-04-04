Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4), στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Πατρέως, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με το tempo24, ένας ημίγυμνος άνδρας προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, καθώς φέρεται να απειλούσε περαστικούς με αντικείμενο. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, προκαλώντας συναγερμό στην περιοχή.

Πολυμελής ομάδα αστυνομικών έσπευσε στο σημείο και κατάφερε άμεσα να εντοπίσει και να συλλάβει τον άνδρα.