Τον αποτροπιασμό του για το νέο εργατικό δυστύχημα στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, που στοίχισε τη ζωή σε δύο ακόμη νέους ανθρώπους, εκφράζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ) της ΓΣΕΕ, Ανδρέας Στοϊμενίδης.

Όπως επισημαίνει στη δήλωσή του, οι πέντε ανθρώπινες απώλειες μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ημερών συντηρούν ένα «σκηνικό ανθρωποθυσίας» στους χώρους εργασίας στη χώρα, αναδεικνύοντας –όπως τονίζει– την κλιμάκωση των αρνητικών δεικτών στα ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Ο κ. Στοϊμενίδης σημειώνει ότι, μετά το περιστατικό στη Βιολάντα, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική κυβερνητική πρωτοβουλία για την ανάσχεση της κατάστασης. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το Εθνικό Συμβούλιο για την ΥΑΕ δεν έχει συνεδριάσει από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025, ενώ και οι δύο τελευταίες προγραμματισμένες συνεδριάσεις τον Μάρτιο δεν πραγματοποιήθηκαν, λόγω απουσίας εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας.

Την ίδια στιγμή, κάνει λόγο για προωθούμενα νομοσχέδια που –όπως αναφέρει– απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας από το πεδίο της εργασίας, εντάσσοντάς την σε πλαίσιο ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υιοθέτηση των οκτώ δομικών και θεσμικών προτάσεων που έχει καταθέσει η πλευρά των εργαζομένων μπορεί να αποτελέσει διέξοδο για την αντιμετώπιση της «πολύ οδυνηρής κατάστασης», ενώ προαναγγέλλει την κατάθεση συγκεκριμένων επιμέρους ρυθμίσεων το επόμενο διάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην ανάγκη άμεσης νομοθέτησης μέτρων ενόψει της θερινής περιόδου, προκειμένου να προστατευθούν οι εργαζόμενοι από τη θερμική καταπόνηση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Στοϊμενίδης εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.