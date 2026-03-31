Ύστατο χαίρε στη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά μια από τις σπουδαιότερες φωνές της, τη Μαρινέλλα, η απώλεια της οποίας σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στο ελληνικό τραγούδι.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στη Μητρόπολη Αθηνών στις 14:00, ενώ από νωρίς το πρωί η σορός της τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Άγιος Ελευθέριος, δίνοντας την ευκαιρία σε πλήθος κόσμου να της αποτίσει τον τελευταίο φόρο τιμής. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η οικογένειά της έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στον Σύλλογος Φλόγα, που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από μια δύσκολη περίοδο υγείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ τραγουδούσε στο Ηρώδειο.

Για περισσότερες από έξι δεκαετίες, η φωνή της αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι, με αμέτρητες επιτυχίες και εμφανίσεις που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους.

Ποια ήταν η Κυριακή Παπαδοπούλου

Γεννημένη ως Κυριακή Παπαδοπούλου στη Θεσσαλονίκη, με ρίζες από την Ανατολική Θράκη και την Κωνσταντινούπολη, η Μαρινέλλα έδειξε από μικρή το ταλέντο της. Σε ηλικία μόλις 17 ετών ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή ως μέλος περιοδεύοντος θιάσου, κάνοντας τα πρώτα της βήματα σε μια πορεία που έμελλε να γίνει θρυλική.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε όταν αντικατέστησε μια άρρωστη τραγουδίστρια, ερμηνεύοντας το «Ο άνθρωπός μου» της Σοφίας Βέμπο - μια εμφάνιση που σηματοδότησε την αρχή της λαμπρής της καριέρας.

Το 1956 υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα Μαρινέλλα και λίγο αργότερα γνώρισε τον Στέλιο Καζαντζίδη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά ντουέτα του ελληνικού τραγουδιού. Η μεταξύ τους συνεργασία και προσωπική σχέση σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, με τη Μαρινέλλα να συμπληρώνει ιδανικά τη μοναδική φωνή του Καζαντζίδη.

Μετά το 1966, η καριέρα της απογειώθηκε ακόμη περισσότερο. Τραγούδια όπως το «Σταλιά-σταλιά» του Γιώργου Ζαμπέτα και το «Άνοιξε πέτρα» του Μίμη Πλέσσα, την καθιέρωσαν οριστικά στη συνείδηση του κοινού. Συμμετείχε επίσης σε πολυάριθμες κινηματογραφικές παραγωγές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δημοτικότητά της.

Το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι θα παραμείνει ανεξίτηλο, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της για πάντα.