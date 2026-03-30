Η τουρκική ακταιωρός συνόδευε αλιευτικά σκάφη κοντά στο Φαρμακονήσι.

Σε μία νέα, ιδιαίτερα προκλητική ενέργεια προχώρησε ακταιωρός της τουρκικής ακτοφυλακής, όταν την Κυριακή, 29/03, εισήλθε παράνομα σε ελληνικά ύδατα κοντά στο Φαρμακονήσι και επιχείρησε να διώξει ελληνικό αλιευτικό που βρισκόταν στην περιοχή.

Σε βίντεο το οποίο δημοσιέυσε το STAR, τουρκικές μηχανότρατες, συνοδευόμενες από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής εισέρχονται στα ελληνικά ύδατα την ώρα που έλληνες αλιείς βρισκόντουσαν στο σημείο. Στο βίντεο-ντοκουμέντο διακρίνεται η ακταιωρός να προσεγγίζει τους Έλληνες ψαράδες από το πλάι και δημιουργώντας απόνερα προσπάθησε να τους απωθήσει. Την ίδια στιγμή, σκάφος της Frontex βρισκόταν σε κοντινή απόσταση και απλά παρατηρούσε.

Παράλληλα, η τουρκική ακταιωρός κάλεσε μέσω του ασυρμάτου τους Έλληνες να αποχωρήσουν, ισχυριζόμενοι ότι βρίσκονται σε τουρκικά ύδατα.

