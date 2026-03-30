Το βρέφος νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών με οστεομυελίτιδα.

Εντολή για αστυνομική προστασία δόθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 30/03, από την Εισαγγελία Πύργου για αστυνομική φύλαξη του 10 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.

Το βρέφος είχε μεταφερθεί με κατάγματα και εγκαύματα το βράδυ της Πέμπτης, 26/03, από την Ηλεία στο νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου νοσηλεύεται με οστεομυελίτιδα. Την έντονη ανησυχία του για τον χειρισμό της υπόθεσης ξέφρασε ο πρόεδρος του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη από την Εισαγγελία Πατρών σε συγγενικό πρόσωπο του 10 μηνών βρέφους, με τους γιατρούς του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου να εντοπίζουν έντονα σημάδια κακοποίησης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η φερόμενη κακοποίηση του βρέφους έγινε γνωστή στις 16 Μαρτίου, όταν μια γυναίκα εντόπισε σε πλατεία του Πύργου μια 18χρονη μαζί με το 10 μηνών βρέφος της και παρατήρησε ότι το παιδί έφερε εμφανώς παραμελημένο τραύμα στο πόδι. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσήγαγαν τη νεαρή μητέρα, ενώ το βρέφος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πύργου. Εκεί διαπιστώθηκε τραύμα με σοβαρή μόλυνση, χωρίς ωστόσο να προκύψουν αρχικά ενδείξεις κακοποίησης. Η μητέρα συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή, εν αναμονή της δίκης.

Λόγω της κατάστασης του παιδιού, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών. Κατά τη νέα ιατρική εξέταση, εντοπίστηκαν κατάγματα στο πόδι, καθώς και κακώσεις και δερματικές αλλοιώσεις που, σύμφωνα με τον γιατρό, παραπέμπουν σε πιθανή κακοποίηση.

Στο μεταξύ, η 18χρονη φέρεται να έχει εξαφανιστεί και αναζητείται, ενώ η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες τραυματισμού του βρέφους.

Με πληροφορίες του tempo24.gr