Η ΕΥΔΑΠ ανέβαλε τις προγραμματισμένες εργασίες σε πέντε δήμους της Αττικής λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε την αναβολή των προγραμματισμένων εργασιών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31 Μαρτίου και την Τετάρτη 1η Απριλίου, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων που αναμένονται.

Οι εργασίες αφορούσαν τους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Μαραθώνος, Παιανίας, Πεντέλης και Ραφήνας – Πικερμίου και είχαν ανακοινωθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΥΔΑΠ θα επανέλθει με νέα ενημέρωση για τον επαναπρογραμματισμό των εργασιών, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.