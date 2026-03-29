Κινηματογραφική καταδίωξης σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι, όταν 19χρονος οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα σήματα STOP, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους.

Η καταδίωξη κατέληξε στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λεβαδιάς, όπου το όχημα προσέκρουσε σε κράσπεδο.

Ο οδηγός δεν ακινητοποιήθηκε αλλά επιχείρησε να διαφύγει κάνοντας όπισθεν, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τους αστυνομικούς που τον καταδίωξαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

